“Por ahí de mayo me informaron que iba a estar entrenando con la primera y de hecho llegué a debutar contra Jicaral y cuando regresamos después de las vacaciones me dijeron que iban a hacer una segunda y que iba a jugar ahí. La verdad no me desanimé, pensé que iba a ser una gran oportunidad porque me iba a ayudar mucho en el roce, en el físico, en lo mental, en todo aspecto y la verdad que eso fue. Yo siento que hice un buen torneo en Segunda División y me ayudó mucho en todo aspecto”, mencionó Suárez.