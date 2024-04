A Fernando Lesme le llega la oportunidad que predijo Alexandre Guimaraes

Alexandre Guimaraes ha dicho en reiteradas ocasiones que Fernando Lesme se entrena bien con Liga Deportiva Alajuelense, pero que en el equipo persiste una competencia fuerte, una lucha intensa por un puesto, aunado a que Jonathan Moya se amigó con el gol.

El técnico rojinegro pronunció semanas atrás que el paraguayo debía seguir entrenando tan fuerte como lo viene haciendo, al igual que sus compañeros, porque la oportunidad llega cuando cualquiera menos se lo espera. Sin imaginarlo, con esas palabras, Guima predijo lo que es hoy el presente de Fernando Lesme.

También comentó tiempo atrás que lo del atacante es el típico caso, como de otros, que deben prepararse en los entrenamientos muy bien para que cuando le toque, no la deje ir. Eso dependerá del propio futbolista paraguayo en los partidos venideros contra Herediano, Sporting y Santos, si el estratega lo alinea.

Con Guima en el banquillo, hubo juegos en los que Fernando Lesme se quedó esperando su chance en el banquillo, como ocurrió ante New England Revolution en el Estadio Alejandro Morera Soto y frente a Liberia en el Estadio Edgardo Baltodano.

Algunas veces el suramericano no entró en convocatoria como sucedió en el juego ante San Carlos en la Catedral, en la visita de la Liga a Pérez Zeledón, o en el clásico frente a Saprissa del 20 de abril en la casa rojinegra.

El atacante que el pasado 8 de abril cumplió 22 años, ingresó de cambio contra Cartaginés en la Vieja Metrópoli, en un partido donde aparte de que la Liga generó pocas llegadas, ninguno de los jugadores anduvo fino frente al marco.

Fernando Lesme pareciera tener grandes opciones de jugar los próximos tres partidos de Liga Deportiva Alajuelense por la expulsión de Jonathan Moya. (Jose Cordero)

Cuando Alexandre Guimaraes implementó una rotación por manejo de cargas y le dio el beneficio de la titularidad, Fernando Lesme muy rápido le respondió con un buen gol y en un momento necesario frente a Grecia, cuando la Liga llevaba el marcador en contra en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Una de las secuelas desencadenadas del clásico es que Jonathan Moya se perderá los partidos de visita contra Herediano, Sporting y Santos. Eso significa una opción importante para que el guaraní trate de aprovechar la oportunidad que se le abrió para jugar.

“Yo estoy preparado acá, estoy esperando lo que el profe quiera. Si me decide utilizar yo estoy acá activo y fuerte para lo que necesite”, expresó Fernando Lesme.

En lo que va del Torneo de Clausura 2024, el atacante registra 376 minutos en cancha, distribuidos en nueve partidos, de los cuales, en tres fue titular. Además, contabiliza tres goles. Y eso es un dato importante para el hombre que ha hecho 15 disparos, cinco de ellos a portería.

“Como todo delantero uno siempre busca anotar y ganar (ríe...). Estamos muy bien, físicamente y mentalmente estamos bien, vamos a ir a buscar el triunfo ahí para acercarnos al liderato”, aseguró en alusión a ese desafío que tendrá la Liga el sábado 27 de abril a las 8 p. m., de visita contra Herediano en el Estadio Carlos Alvarado.

“Son lindos partidos, con equipos grandes y vamos a salir a buscar los tres puntos también. Como en todo estadio con cancha sintética, debemos tener nuestras precauciones, brindarnos bien, hidratarnos. La cancha para nosotros no es una excusa ni pasamos hablando de eso, sino solamente decimos que tenemos que ir a ganar y ya”, destacó Fernando Lesme.

Fernando Lesme registra tres anotaciones con Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Clausura 2024. (Jose Cordero)

Curiosamente, para la Liga siguen tres partidos en fila en cancha sintética, pero el delantero no le presta tanta atención a eso y considera que sus compañeros tampoco.

“Estamos siempre con la fisio Mari (Mariana Obando) haciendo trabajos preventivos luego, o al final del entrenamiento. Creo yo que no habrá problema para nosotros”.

Fernando Lesme destacó que Alexandre Guimaraes quiere que Liga Deportiva Alajuelense sea un equipo intenso en todo momento.

“Eso nos está dando resultados en los últimos minutos, la intensidad que tenemos y la parte física también (...). Quedan cuatro partidos y creo yo que ganando los cuatro estamos ahí arriba”, insistió el futbolista que volvería a entrar en convocatoria con la Liga para un partido crucial, contra Herediano.

Contó que en Alajuelense ha hecho muy buenos amigos, pero a lo interno del Centro de Alto Rendimiento (CAR) se convirtió en alguien muy importante para los cachorros de liga menor.

De ahí lo que sucedió el fin de semana anterior, cuando Fernando Lesme presenciaba desde las gradas el partido de la U-19 y el goleador de la categoría, Luis Rodríguez, le dedicó una anotación.

“Con la gente del CAR me llevo demasiado bien, con los chicos, con las cocineras que me tratan demasiado bien, con toda la gente, con ustedes, con la gente de prensa, con cada uno acá me siento muy bien la verdad, estoy contento”, finalizó Fernando Lesme.

