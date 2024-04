Cachorro de Alajuelense que le dedicó gol a Fernando Lesme cuenta su propia historia

Liga Deportiva Alajuelense jugaba contra Puntarenas FC en una de las canchas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela. Ese partido de la categoría U-19 era bueno y, entre el público, conformado principalmente por papás y mamás, uno de los más emocionados era Fernando Lesme.

De hecho, el atacante influyó tanto en el juego que uno de los cachorros, Luis Rodríguez, le dedicó un gol y se fue a celebrarlo donde él se encontraba. Ambos compartieron esa escena en Instagram.

El futbolista del primer equipo de la Liga estaba metido de lleno en el juego que acabó con un triunfo rojinegro por 6-0. El guaraní alentaba a esos jóvenes con quienes convive a diario en el CAR y con los que se identifica bastante.

Fernando Lesme y su familia son de Piribebuy, una ciudad histórica en el interior de Paraguay, a 73 kilómetros de Asunción. El fútbol lo hizo salir de su casa en busca de su gran sueño.

Fue al fútbol de Panamá y luego se dio la opción de hacerlo en Costa Rica, donde sin sospecharlo, se enamoró de Alajuelense. Se marchó a México, pero surgió la opción de jugar a préstamo con la Liga, justo lo que él quería.

Pero no ha sido fácil y aunque con Alexandre Guimaraes no tiene tanta regularidad, respondió a la titularidad con gol. Ahora, con la expulsión de Jonathan Moya en el clásico, para él se abre una nueva oportunidad para demostrar.

Luis Rodríguez juega en la U-19 de Liga Deportiva Alajuelense y comanda el goleo en el torneo de su categoría. (Esteban Agüero)

Ese partido de la U-19 fue el sábado 20 de abril, justo el día en el que Fernando Lesme fue uno de los jugadores que quedaron fuera de lista para el pulso entre Alajuelense y Saprissa que acabó 2-2.

Antes de presenciar el clásico desde las gradas en el Estadio Alejandro Morera Soto, el paraguayo fue a ver a los cachorros de liga menor en acción en el CAR.

“El fin de semana le dediqué el gol a Fernando Lesme porque estaba ahí apoyándome en el partido. Él me gritaba que agarrara el balón y que lo tirara. Después de ahí, el profe me dio el penal, entonces lo tiré y gracias a Dios lo hice. Lo fui a celebrar y entonces ahí se dio la dedicatoria a Lesme”, contó Luis Rodríguez a La Nación.

Fue una forma de agradecimiento para el paraguayo no solo por apoyarlo en ese partido en sí, por darle a entender desde las gradas que confiaba en él, sino porque también hay otro trasfondo.

“Él me ayudaba cuando subí a entrenar unos días con el primer equipo, me hablaba y me daba más confianza, y no solo él, sino la mayoría del grupo, que a uno lo motivan, o le dan esa confianza que uno necesita”, comentó el futbolista de la U-19 de la Liga.

Luis Rodríguez compartió en Instagram ese momento en el que le dedicó un gol a Fernando Lesme. El cachorro de Liga Deportiva Alajuelense lidera el goleo en U-19. (Instagram Luis Rodríguez)

Seguidamente, Luis Rodríguez resumió su historia. Él también tuvo que dejar su casa por perseguir un sueño y no rendirse, pese a la distancia.

“Soy de Guanacaste, de Huacas, un pueblo del cantón de Santa Cruz. Yo llegué aquí a la Liga con 14 años y llegué jugando de defensa central. Luego un profesor, que se llama Albert Ballesteros, me cambió de posición y me hizo delantero, lo cual le agradezco muchísimo”, relató el juvenil rojinegro.

Al principio le costó, pero luego se fue acostumbrando. No jugaba mucho, pero a lo largo del tiempo se adaptó muy bien y llegaron las anotaciones.

“Me comentó que vio cualidades para ser 9 y que él confiaba en mí, me daba consejos siempre y así fue. El año pasado que quedé de goleador en la U-17 le agradecí muchísimo a él. Ahora en la U-19 voy como líder de goleo.

Luis Rodríguez y sus compañeros de la U-19 de Liga Deportiva Alajuelense derrotaron a Puntarenas FC en el CAR. (Esteban Agüero)

”Me dijo que él iba a estar para lo que necesitara, y que lo más importante, que siguiera siendo esa buena persona que soy. Siempre me mandaba cortes de videos de delanteros y que debo seguir en esa línea”.

Luis Rodríguez cumplirá 17 años el 23 de agosto y desde que llegó a la Liga supo que tenía una gran oportunidad por delante y que el esfuerzo del día a día es la única clave para mejorar.

“También no todo se ve así fácil cuando uno llega acá; no es fácil dejar la familia a temprana edad, se puede decir, porque uno es de largo. Pero llegué acá por un sueño y voy a seguir luchando por ese sueño.

”Debo trabajar día con día, estar preparado para cada oportunidad que me llegue, y primeramente Dios un día se cumpla el sueño de todos, que es debutar y llegar a la máxima categoría”, destacó Luis Rodríguez.

Goleadores del Torneo de Clausura 2024 en categoría U-19

Luis Rodríguez Obando (Alajuelense): 14 goles Juan Pablo Hidalgo Arroyo (Saprissa): 10 goles Bryan Acuña Calderón (Sporting): 9 goles Taylor Marckes Anthony (Grecia): 7 goles Andrick Sandí Lizano (San Carlos): 6 goles Dylan Rivera Camareno (Puntarenas): 6 goles Roy Bustos Bustos (Alajuelense): 6 goles

Albert Ballesteros acertó al convertir al niño defensa en delantero de Alajuelense

Albert Ballesteros se marchó de las divisiones menores de Liga Deportiva Alajuelense a mediados de 2023 para asumir el cargo de asistente técnico del Juárez en la Liga MX.

Pero él siempre pasa pendiente de la Liga, del semillero rojinegro y de la Primera División. También conversa de vez en cuando con algunos de esos cachorros que fueron sus pupilos, como el propio Luis Rodríguez.

Un día, el jugador le mandó por WhatsApp una fotografía con la tabla de goleadores de la U-17. Así le contó que quedó como el máximo artillero e hizo justamente lo que dijo líneas atrás en este artículo: le dio las gracias por cambiarlo de posición y descubrir cuál era su verdadero fuerte.

Tanto la imagen como esas palabras del juvenil resultaron algo increíble y emocionante para Albert Ballesteros, pero no lo sorprendió. Él lo sabía, ese cachorro era delantero.

“El caso de Luis es tal cual lo cuenta él. Llegó de una visoría de estas que traen Enrique Quique Vásquez y Víctor Badilla, llegó con otro chico que se llama Dereck Vargas (lateral en la U-17) y nos decían que Luis era central”, relató Albert Ballesteros a La Nación.

La residencia en el CAR se inauguró en octubre de 2021. Ahí viven muchos talentos de divisiones menores de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Recordó que lo probó en los dos primeros entrenamientos como central, pero al verlo bien algo le decía que por condiciones podía jugar arriba. Hoy sabe que la intuición y el ojo futbolístico no le fallaron.

“Le faltaba quizás algo de técnica en el juego de cara, no era extremadamente templado en sus acciones. En cambio, sí que era un jugador con muchísima potencia, con un buen primer toque, con capacidad para jugar de espaldas y demás y lo puse de delantero. Recuerdo hacer muchos entrenamientos con él, única y exclusivamente con ubicaciones de delantero”, apuntó Albert Ballesteros.

Repetían esos movimientos de girar de espaldas a portería, golpeando y descargando. Tampoco resultó fácil, porque el propio futbolista debía convencerse de que era cierto, que sí tenía más potencial para jugar como atacante.

“Él es un chico muy aplicado, muy sentido y en ese momento como que no veía tan claro jugar de delantero, pero fuimos haciendo amistosos, caía algún gol, tenía sus ocasiones”.

Dentro del área remataba mucho, ganaba muchas acciones por arriba, con facilidad para el cabezazo con técnica e intuición para leer las trayectorias del balón y rematar mucho.

“Ya le fue gustando mucho más, hasta el punto de que se ha ido consolidando en esa posición”, comentó ese técnico que descubrió al verdadero goleador que había en un jovencito que siempre se visualizó como zaguero.

Luis Rodríguez inició como defensa, pero Albert Ballesteros le dijo en Liga Deportiva Alajuelense que le veía condiciones de 9. (Esteban Agüero)

Albert Ballesteros se mantiene en contacto con Víctor Badilla, hablan mucho y él también le pasa fotos de cómo le va.

“Fue un cambio que le ayudó mucho a él. No sé si como central le habría dado para estar en el club, puede ser que sí, o puede ser que no, pero como delantero está sacando un rendimiento brutal”.

Dijo sentirse muy orgulloso por él, porque es muy aplicado y muy humilde. Inclusive, contó una anécdota de aquel momento en el que el fútbol de liga menor se reactivó solo para las categorías élites (Alto Rendimiento, U-17 y U-15), no para las prospectos por la pandemia.

En ese entonces, Luis Rodríguez estaba en la U-14 y esa categoría no competía por la covid-19, pero él acudió a la final de la U-15 como juntabolas y disfrutó al máximo todo lo que pasó ahí. Él estaba feliz de la vida.

