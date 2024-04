Jonathan Moya explica por qué perdió un invicto que conservó por años en Primera División

A Jonathan Moya nunca le había pasado lo que experimentó en el clásico nacional del 20 de abril entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto. Cuando Pablo Camacho le mostró la tarjeta roja directa, el atacante en el minuto 90 no sabía ni cómo reaccionar, porque jamás había vivido una situación así.

El goleador rojinegro decidió marcharse muy rápido al camerino, con esos sentimientos de impotencia y frustración que llevaba por dentro durante ese camino mientras se retiraba del partido tan disputado.

Jonathan Moya halló un consuelo al sentir el respaldo de los aficionados de la Liga desde la tribuna Sur, dándole a entender que estaban con él y que lo acuerpaban después de la decisión arbitral.

Su expulsión y la de Jefferson Brenes se dio tras una trifulca, luego de que el volante morado se metió a la zona de banquillo de la Liga. Jonathan Moya fue uno de los primeros en llegar para intentar sacarlo de ahí.

Ahí se detonaron los problemas en un partido que había subido de temperatura con la acción en la que a Joseph Mora no le quedó más remedio que tratar de frenar a Joel Campbell jalándolo de la camisa, mientras que el 12 de Alajuelense evidenció la fuerza que tiene al seguir luchando con el balón mientras arrastraba por el piso al lateral morado.

Eso ocurrió en un clásico donde Saprissa iba ganando con goles de Kliver Gómez (52′) y Luis Paradela (74′), pero en el que Alajuelense tuvo capacidad de respuesta en el cierre, con un penal cobrado por Joel Campbell (82′), gestor de la segunda anotación con asistencia a Carlos Mora (87′).

Si se revisa el historial de Jonathan Moya, el atacante es de los jugadores que reciben pocas amonestaciones. Además, el apartado de expulsiones lo tenía en blanco, hasta este último clásico.

“Yo no voy a reclamar, no voy a ponerme a hacer algún espectáculo porque al final no me van a quitar la roja. No me voy a poner a reclamar y a decir cosas del árbitro. Lo que más me importa es rescatar el trabajo del equipo porque luchamos hasta el final y sacamos un empate justo”, expresó Jonathan Moya.

Eso sí, el futbolista aseguró que en el clásico hubo jugadas donde el árbitro no tomó decisiones que tenía que tomar. En realidad, tanto en Alajuelense como en Saprissa salieron molestos con el trabajo de Pablo Camacho.

Jonathan Moya asegura que él llegó a sacar a Jefferson Brenes del banquillo de Liga Deportiva Alajuelense. El guardalíneas estaba a la par de los protagonistas. (Jose Cordero)

A la Liga no se le pitó un penal de Javon East sobre Johan Venegas. Además, al jamaiquino también se le eximió de una expulsión por un codazo sobre Jeyland Mitchell. A Joel Campbell no lo amonestaron por un golpe a un adversario.

De hecho, a los tibaseños no les gustó en lo absoluto salir de ese clásico con siete futbolistas con tarjeta amarilla, mientras que en la Liga solo se amonestó a Carlos Mora.

“No tenía ni una roja en Primera División, la única que me habían sacado fue en Segunda. Fue mi primera expulsión en Primera División. Yo voy a defender a un compañero, nunca le paso por encima, nunca lo manoteo, nunca hay agresión, simplemente trato de agarrarlo para quitarlo, pero no iba a discutir con el árbitro, porque no me iba a quitar la roja”, relató Jonathan Moya.

”Sabemos lo que pasó antes, la jugada de Joseph Mora contra Joel Campbell que se habría acabado sacándole roja y al final el árbitro no tomó la decisión. Lo más fácil para él era expulsar a dos jugadores y el que estaba más cerca era yo”, añadió.

Ramón Luis Méndez consideró en radio 'Columbia' que a Joseph Mora se le debió expulsar con esa acción en la que jaló de la camisa a Joel Campbell. (JOHN DURAN)

El atacante más regular de Alajuelense en este Clausura 2024 ahora está a la espera de conocer qué fue lo que anotó el árbitro en su informe y qué resolución toma el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

“Si yo viniera aquí y les digo que me barrí y tuve una mala intención, no tengo nada que discutir. Creo que fue algo normal, porque él fue a pelear, yo llegué a apartarlo y ahí el árbitro tomó la decisión”, recalcó.

Del caos que se generó en el cierre del clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa, salieron expulsados Jonathan Moya y Jefferson Brenes. (Jose Cordero)

Al tratarse de una roja directa, su sanción sería de al menos dos partidos. Lo que le duele es que se perderá juegos importantes contra rivales directos. Sin embargo, él confía en sus compañeros, tanto en Johan Venegas como en Fernando Lesme.

“Estamos satisfechos, el esfuerzo, la garra, el sacrificio que tenemos, el no bajar los brazos nunca. Hemos estado en situaciones adversas y reaccionamos. Todos estamos en la misma sintonía, los que están en la gradería, los suplentes, los titulares, todos nos estamos enfocando en una misma línea”, citó Jonathan Moya.

Añadió que en el clásico fue muy visible el aporte de los relevos, porque quienes ingresaron de cambio le dieron un segundo aire a la Liga en el clásico.

“Luchamos hasta el final, corremos hasta el final y empatamos un partido que tal vez la gente o la afición lo daban por perdido. Un 2-0 no es fácil empatarlo, lo hablamos, no bajamos los brazos, siempre fuimos al frente, sabíamos que las opciones iban a llegar y gracias a Dios se dieron en un buen momento. Al final también tuvimos para sentenciar; son clásicos, son partidos diferentes y creo que sacamos un punto importante”, analizó.

Alajuelense visitará a Herediano el sábado 27 de abril a las 8 p. m. en el Estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara. Después de eso, los rojinegros irán a Pavas el 1.° de mayo a las 6 p. m. para jugar contra Sporting y tres días después actuarán a domicilio frente a Santos. La Liga cerrará la fase clasificatoria como local el 8 de mayo ante Guanacasteca.

