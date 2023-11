A Emilie Valenciano le entusiasma ser parte de una noche mágica en el clásico femenino

Emilie Valenciano conversó con La Nación a pocas horas del clásico femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF, pactado para este sábado 11 de noviembre, a las 7 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La futbolista aprovechó para invitar a los aficionados y que sean parte de un buen espectáculo entre rojinegras y moradas. Las entradas se adquieren en boleterialaliga.com y tienen un costo de ¢2.000; pero este propio sábado desde las 4 p. m. estarán disponibles también en las boleterías físicas del estadio.

- ¿Qué se puede esperar del clásico femenino de este sábado?

- Se puede esperar demasiada rivalidad, independientemente de si estamos clasificadas o no estamos clasificadas, es un clásico. De parte de nosotras no nos vamos a dar por vencidas para lograr obtener ese primer lugar. Ya no dependemos de nosotras, sino de Sporting lamentablemente, pero sí creo que en este clásico se puede esperar mucha rivalidad.

- ¿Es un clásico atractivo, más tomando en cuenta que es la reanudación del torneo luego de un amplio receso?

- Claro, está bonito y emocionante. Sabemos que Saprissa FF nos quiere ganar, somos las actuales campeonas y todos los equipos siempre trabajan para destronarnos.

- Casi medio equipo estaba junto en la Selección Femenina, ¿pero cómo fue el regreso a la Liga?

- Bonito, sano, siempre tenemos una competencia muy sana en Liga Deportiva Alajuelense. Cualquiera está para ser titular, eso ya será decisión del profesor. Independientemente de si estamos en la Selección o no, el grupo sigue trabajando y lo hace de una manera para mejorar.

- Ya usted jugó un clásico, el que se disputó en el Estadio Ricardo Saprissa. ¿Cómo espera que sea el de este sábado en el Estadio Alejandro Morera Soto?

- Espero que sea inolvidable, claramente que con los tres puntos para la Liga. Soy una jugadora que siempre intentará dar lo mejor, sin importar quién esté al frente, ya sea Saprissa FF, Palmares, Dimas Escazú o el rival que sea. Siempre intento dar lo mejor, obviamente espero que este sábado sea una noche inolvidable en el Morera Soto.

- Los focos están puestos sobre el clásico, pero es que en realidad ahora se reanuda la competencia y todo va seguido hasta el desenlace del torneo. ¿Cómo lo analiza usted?

- También tenemos que pensar en eso, ya las semifinales están encima, pero es que antes de todo debemos enfocarnos en Saprissa FF por ahora y luego lo que es Pérez Zeledón. Hay muchas posibilidades de que nos vuelva a tocar Saprissa, entonces por eso digo que habrá mucha rivalidad. Creo que es como lo que ocurre en el fútbol masculino, nosotras tenemos esa misma rivalidad, porque nadie quiere perder un clásico.

Emilie Valenciano cuenta las horas para jugar el clásico femenino con Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

- ¿Cómo ha sido este primer semestre con Alajuelense y pensar que hasta hace poco usted estaba en Israel y al regresar al fútbol nacional no le tocó vivir este momento actual tan tenso allá?

- Yo digo que uno propone y Dios dispone, siempre lo he dicho. Gracias a Dios tomé la decisión de venirme, tenía dos ofertas allá y no sé, se podría decir que volví por motivos personales, algunos proyectos de vida y decidí volver a la Liga. La experiencia aquí ha sido increíble. Las facilidades que nos Alajuelense a nosotras como futbolistas son increíbles, estoy encantada con esta institución y Dios primero continúe acá para el próximo torneo.

- ¿A nivel familiar y sus amigos sí le han dicho que regresó en el momento oportuno?

Mi familia siempre me lo dice y también mis amigos, la situación allá no está fácil. Tengo varios amigos que están en el ejército y gracias a Dios me he comunicado con ellos y están bien, pero sí es un poco tenso. Yo de corazón espero que la situación mejore por allá.

- ¿Cuando estuvo en Israel se llevó algún susto?

- Sí claro, me pegué un sustillo. Allá siempre se dan este tipo de conflictos, lo que pasa es que esta vez se salió más de control. Allá mientras estuve hubo un conflicto en el sur, igual, con Gaza e incluso nosotras teníamos que ir a jugar al sur. Hay un equipo de Beer Sheva que está en la liga y no pudimos viajar por esa razón.

“Pero también debo decir que cuando estuve por allá yo comprendí que Israel es sumamente seguro. Ahora lo que pasó es que se infiltraron ellos, pero aire no entra nada, por el Domo de Hierro. Aunque desde acá siempre vemos lo peor y en las noticias sale lo peor, sinceramente hay mucha seguridad.

“Mi experiencia en Israel fue increíble, muy bonita y lamentablemente sí ese día tuve ese susto de esta guerra, que ahí me advirtieron. Donde yo estaba era el Tel Aviv y no sonaron alarmas ni ese tipo de cosas, en el sur sí, pero ellos están acostumbrados a este tipo de cosas y el sistema de seguridad que ellos manejan es muy alto, es muy bueno.

“Al principio sí estaba asustada, igual que con las otras compañeras que eran extranjeras. Ninguna de las cinco estábamos acostumbradas a estas situaciones, pero la gente seguía trabajando normal y me decían que estaba todo bien.

“Recuerdo que un día me dijeron que fuéramos a comer y yo respondí que cómo, si había una guerra. Ellos mismos allá nos dijeron que estaban acostumbrados y había que seguir, que el Domo daba tranquilidad y los misiles no entran, que era lo que antes afectaba más”.

- ¿Qué fue lo más valioso para usted en ese tiempo que estuvo en Israel?

- Creo que cada vez que uno sale del país, a nivel personal crece muchísimo. Estar lejos de la familia no es fácil. Ser jugadora internacional automáticamente te hace crecer o intentar ser mejor que las demás. Al menos los equipos así lo exigen, porque allá solo pueden tener cinco extranjeras. Puedo decir que tuve más responsabilidad sobre el equipo y a nivel personal crecí bastante.

“Yo llegué gracias a Fabiola Sánchez, que a ella la contactan y le dijeron que necesitaban a una jugadora para el medio campo, me dieron el contacto y así se dio la negociación. Lamentablemente, el día que yo llego, ellas estaban con una pretemporada y en el primer partido Fabiola se lesionó.

“Nunca jugué con Fabiola Sánchez, pero sí la tuve cerca. Ella se lesionó y quedó fuera de la temporada, pero creo que ya está jugando nuevamente”.

- En 2019 se dio un hecho sin precedentes en una final de fútbol femenino y que a partir de ahí todo cambió, porque el Estadio Alejandro Morera Soto se llenó y aquella imagen le dio la vuelta al mundo. ¿Qué tan bonito sería que pronto se pueda ver una escena así de nuevo en el campeonato nacional femenino?

- Recuerdo que eso pasó, yo estaba estudiando en Estados Unidos y lo vi. La verdad que esa es la ilusión de todas nosotras, poder jugar en un estadio lleno. Nosotras venimos trabajando, estamos intentando que esto sea más profesional y creo que sería un sueño poder lograr eso.

“La afición que tiene la Liga es increíble. Yo me he sentido muy querida por ellos y me he sentido muy identificada con ellos también, entonces creo que puede ser posible, está en nuestras manos hacerlo, con la ayuda de la afición también”.