Wílmer López cuenta cómo llegan las leonas de Alajuelense al clásico femenino

Después de un extenso receso de un mes por los Juegos Panamericanos, el Torneo de Clausura 2023 del fútbol femenino se reanuda en un momento decisivo a falta de dos fechas para que concluya la fase regular.

La pelota vuelve a rodar en una jornada en la que el clásico femenino acapara la atención. Todos los partidos serán este sábado 11 de noviembre, a las 7 p. m., pero en el Estadio Alejandro Morera Soto estarán frente a frente las leonas de Liga Deportiva Alajuelense y las moradas de Saprissa FF.

“Regresar al campeonato nacional e iniciarlo frente a Saprissa yo creo que es muy motivante, volver otra vez a agarrar el rol del campeonato, en nuestra casa, con nuestra afición y ante el archirrival de por vida de la institución como es Saprissa, llama la atención, motiva más y yo creo que aquí el grupo ha trabajado bien, está motivado, con ansias y deseos de nuevamente volver”, expresó el técnico de Alajuelense, Wílmer López.

El Pato considera que las pentacampeonas nacionales están bien, tanto en lo físico, como en lo mental. La Liga aportó nueve jugadoras a la Selección Femenina de Costa Rica y las dos panameñas estuvieron con su representativo nacional.

Sin embargo, de ellas, prácticamente todas tuvieron participación y se encuentran con ritmo. Las jugadoras que se quedaron en el club entrenaron y sostuvieron dos partidos amistosos. Según Wílmer López, eso significa que no hay excusas.

Carolina Miranda se recuperó de una dolencia en estas semanas y ya se reintegró a las prácticas con las demás. Quien no estará para el clásico femenino de este sábado es Paula Coto por una doble razón. Aún siente una pequeña molestia, pero también debe purgar un partido de suspensión por la expulsión en el último juego.

Además, la Liga sufrió una salida inesperada a mitad del camino, pues la delantera estadounidense Alina Stahl se marchó del equipo.

“Lo de Alina lamentable, pero hay situaciones de fuerza mayor con las cuales no se puede ir contra corriente. Al final ella se fue para ver cómo estaba la situación y a los dos días comunicó que mejor se quedaba allá. Se respeta esa decisión y vamos a echar mano de lo que tenemos, no podemos llorar por lo que no tenemos”, opinó Wílmer López.

Aunque es una baja importante para las leonas, el Pato destacó que si algo ha caracterizado a las pentacampeonas nacionales a través del tiempo es que el equipo no depende absolutamente de nadie.

“Sin una o sin otra, siempre se ha luchado y ha conseguido luchar por el campeonato. Se fue Alina, nos aportó, nos ayudó con sus goles, pero ya no la tendremos y vamos a solucionar con lo que tenemos en nuestras manos”.

A falta de dos fechas para que concluya la fase regular, Sporting marcha líder con 29 puntos. Las albinegras son seguidas por Alajuelense con 26 unidades, Saprissa FF tiene 20, Pérez Zeledón 13, Dimas Escazú 12 al igual que Herediano, Pococí registra 11 puntos y Cofutpa tiene 10.

En la tabla acumulada, la lucha por el no descenso es entre dos equipos, el tiempo se agota y eso podría resolverse este mismo sábado. Herediano contabiliza 22 puntos y Cofutpa 17.

Wílmer López considera que el campeonato está muy peleado por todo lado, tanto a nivel de los primeros lugares, el cuarto clasificado y la zona baja.

“Nosotras contra Sporting vamos a seguir luchando hasta lo último. Inclusive, si en algún momento ya no tenemos posibilidades y queda un partido, hay que hacerlo, porque ya pasaríamos a la otra ronda y hay que hacer las cosas bien para ir con ritmo y llegar a la segunda fase mejor”.

Después del clásico, la Liga cerrará la fase regular en casa contra Pérez Zeledón y la intención del Pato y sus leonas es llegar a ese juego aún con opciones de alcanzar el primer lugar.

“Quiero decirle al aficionado liguista que ha estado con nosotros en todo momento que estas muchachas se merecen realmente el apoyo. Qué mejor que iniciar ahora, este sábado en un clásico más. Yo invito a los aficionados para que respalden y apoyen a estas mujeres que se lo han ganado”, destacó el Pato.

Las entradas para el clásico femenino están disponibles en boleterialaliga.com y cuestan ¢2.000. El propio sábado, también podrán adquirirse desde las 4 p. m. en las boleterías del Morera Soto.

Ya a la venta las entradas para el Clásico de Fútbol Femenino en el Alejandro Morera Soto este sábado a las 7:00pm | 🖤❤️🏟️



🎟️ | https://t.co/QL2F6JpoqQ #VamosLEONAS pic.twitter.com/SROV6t5gc6 — Alajuelense Oficial (@ldacr) November 9, 2023

Jornada 13 del Torneo de Clausura 2023

Alajuelense vs. Saprissa FF

Sábado 11 de noviembre, Estadio Alejandro Morera Soto, 7 p. m.

Pérez Zeledón vs. Cofutpa

Sábado 11 de noviembre, Estadio Municipal de Pérez Zeledón, 7 p. m.

Sporting FC vs. Dimas Escazú

Sábado 11 de noviembre, Estadio Ernesto Rohrmoser, 7 p. m.

Herediano vs. Municipal Pococí

Sábado 11 de noviembre, Estadio Colleya Fonseca, 7 p. m.