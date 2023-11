Andrés Carevic metió un gol al darle visibilidad al clásico femenino

Liga Deportiva Alajuelense acababa de ganarle 2-0 a Grecia en el Estadio Alejandro Morera Soto y varias de las consultas recibidas por Andrés Carevic se enfocaron en el gesto de Celso Borges al cederle el balón a Freddy Góndola para que el panameño tirara el penal que significó el segundo gol rojinegro en el juego.

Cuando la rueda de prensa estaba a punto de concluir y por iniciativa propia, el técnico de la Liga aprovechó los micrófonos para meter un gol en esos instantes finales y darle visibilidad al clásico femenino, que se disputará este sábado 11 de noviembre, a las 7 p. m. en ‘La Catedral’.

No recibió una pregunta al respecto, pero su mensaje fue directo a la afición, que a pesar de la derrota en el clásico del sábado anterior, que ese juego contra los griegos se efectuó en un horario incómodo para muchos al ser un miércoles a las 6 p. m., y que una vez más llovió, ahí se encontraba una cantidad importante de liguistas, acompañando al equipo.

“Quiero agradecer nuevamente a nuestra gente por apoyarnos acá, a toda nuestra afición, siempre lo hablo al principio y ahora lo hablo al final, que nos siga apoyando fuertemente, entre semana y con lluvia, así que muy agradecido, e invitar a toda la gente para el sábado que se juega el clásico femenil, será muy importante para nuestras leonas que la gente venga a apoyarlas”, expresó Andrés Carevic.

En cuanto a lo que fue el pulso contra Grecia, el timonel rojinegro destacó que la Liga tuvo el control del juego en prácticamente todo el partido y aunque lo ganaron por 2 a 0, tuvieron más opciones de gol. Eso lo calificó como algo importante, al igual que mantener el arco en cero, reencontrarse con el triunfo y que varios futbolistas volvieron a tener minutos.

- ¿Cómo está la situación de Joel Campbell y su problema lumbar?

- Joel tiene una contractura lumbar y la verdad que no hay un tiempo estimado de mañana, pasado o el domingo. Esperemos que se pueda recuperar para el domingo, que pueda estar al 100% y lo iremos valorando día a día. Veremos si puede ser partícipe del juego.

- Ya se confirmó la convocatoria de Alex López con Honduras y de Juan Luis Pérez con Nicaragua. Es decir, son las primeras bajas para la final del Torneo de Copa. ¿Sería conveniente negociar con la Federación la cantidad de convocados o es difícil, tomando en cuenta lo que se juega la ‘Tricolor’?

- Con respecto a la convocatoria cada uno representa a la Selección y es importante el apoyo a la Selección. Ahí creo que no es de nuestra intervención. Creo que los dos equipos seguramente pueden tener convocatorias similares, pensamos nosotros. También tenemos jugadores atrás que vienen haciendo las cosas bien para que puedan ser partícipes del juego.

- Triunfo es triunfo y el partido quedó 2-0, pero la Liga tuvo cualquier cantidad de oportunidades. ¿Le hubiera gustado que el equipo concretara más?

- Nosotros siempre vamos en busca del arco rival. Lo importante es ganar, eso es lo primero, después si puede ser con mayor amplitud, es importante. Tuvimos las opciones, pero es algo que buscamos con los jugadores, ser determinantes, de ser más contundentes. Es una cuestión de que hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando tener opciones de gol, que es importante y poder estar mucho más finos en el cierre del campeonato para ser más contundentes.

- ¿Cuánto puede repercutir para la confianza de Freddy Góndola lo ocurrido con el penal, cuando Celso Borges le cedió el lanzamiento?

- Siempre es importante y creo que nosotros como cuerpo técnico también tenemos mucha confianza en la toma de decisiones que los compañeros dentro de la cancha puedan tener para que alguien pueda cobrar un penal o un tiro libre. Claro que trabajamos y después hay que tomar decisiones importantes y tienen esa libertad, que la gente de jerarquía tome esas decisiones sobre quién pueda patear un penal.

“Eso habla muy bien del grupo, que es un grupo muy unido. Eso es sumamente importante no solo para Freddy, sino también para el equipo, que ha ganado, que metió gol, que tuvo participación nuevamente de arranque y como otros jugadores que lo han hecho de la misma manera, con minutos y eso es bueno para nosotros”.

- ¿Entonces la decisión de quién patea el penal la toman los jugadores? ¿O había una predisposición de que si había un penal se contemplara a Freddy Góndola? ¿Y qué le pareció que cuando Celso Borges le dio el balón, se sintió el aplauso desde la tribuna?

- Se trabaja, pero dentro del campo tienen la libertad para tomar decisiones y bueno, han tomado la decisión de que en este caso Freddy pateara el penal. Y como ha pasado en otros casos, que lo han pateado otros, así que es muy bueno, habla bien del grupo, de esa unidad, de esa fortaleza que queremos tener. Es importante para nosotros y tienen la libertad de tirar un penal, como un tiro libre, que los trabajamos, pero después toman las decisiones de quién lo hace.

- ¿Qué tan bueno es que estos jugadores que no tenían tanta participación reaparezcan, ahora que se acercan las fases finales?

- Nosotros valoramos que podíamos hacer las modificaciones para seguir atacando, para seguir buscando el gol y así fue. Buscamos hasta el último minuto poder incrementar el marcador, pero lo importante es el rodaje que han tenido nuestros jugadores. Viene el último tramo del campeonato, se pueden dar muchas cosas, objetivos por cumplir y es bueno para nosotros que muchos sumen minutos, que puedan tener fluidez, eso es muy bueno para el equipo.

- Generalmente hace pocos cambios en la defensa y esta vez sí aplicó variantes ahí. ¿Es lo que más quiere consolidar ahora?

- Se hicieron tres cambios de los cinco en la parte defensiva, pero nosotros valoramos el partido, la estrategia, el día de trabajo y a veces tomamos decisiones de que jueguen dos partidos algunos, otros con modificación como pasó esta vez. Seguimos, no es que lo hago por una cuestión de que tengan que jugar. Si no hay que modificar, no modificamos y si hay que hacerlo, lo implementamos.

“Eso va acorde a quién enfrentemos, a cómo están todos, si están al 100%, cómo vienen trabajando. Estamos jugando cada tres días, tuvimos partidos muy exigentes y jugamos con diez en los últimos dos partidos mucho tiempo, entonces hay que valorar muchas cosas para tomar decisiones. No es que agarro y digo hoy juega uno o juega otro, no. Hay muchas por tomar en cuenta y es lo que hacemos nosotros”.

- Con respecto a los seleccionados, ¿cuál es su recomendación con el caso de Leonardo Menjívar si fuera convocado, porque físicamente lo vienen llevando en un proceso y si se va a la Selección de El Salvador lo podría afectar en este cierre?

- Eso es algo muy difícil, delicado porque es su Selección. Entonces nosotros no podemos negarlo o aconsejarlo. El jugador toma decisiones por una convocatoria de su país y es lógico. Eso ha ido mermando un poco, porque al final nosotros no tenemos semanas largas de trabajo. Es muy difícil que cuando no ha tenido tanta participación, esté al 100%. Es lógico y lo bueno es que sumó minutos, al igual que Guillermo Villalobos.

“Es importante para nosotros que puedan tener ese rodaje para lo que viene, porque viene el cierre del torneo, la final del Torneo de Copa y la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Es importante que todos estén al 100%”.

* Después de que el técnico de la Liga respondió esta consulta sobre Leonardo Menjívar, la Federación Salvadoreña de Fútbol dio a conocer la convocatoria para la fecha FIFA de noviembre y él no fue llamado.

Clásico femenino en el Morera Soto Después del receso por la participación de la Selección Femenina en los Juegos Panamericanos, se reanuda el Clausura 2023 del fútbol femenino. Las pentacampeonas de la Liga recibirán este sábado a Saprissa FF. Las entradas tienen un costo de ¢2.000 y pueden adquirirse en boleterialaliga.com.

Así va el Torneo de Apertura 2023

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.