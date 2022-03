Secuelas del clásico: Barcelona lanza advertencia; Real Madrid baja la cabeza

El clásico del fútbol español rompió todas las apuestas, pero el 4 a 0 del Barcelona ante el Real Madrid es un resultado que también trasciende hacia el futuro, con unos catalanes que resurgieron y ahora hasta lanzan advertencias pensando en una nueva era, mientras que los merengues se metieron en un huevo y bajaron la cabeza, pese a que son líderes solitarios y tienen el título entre sus manos.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, vivió intensamente el clásico en el estadio Santiago Bernabéu. (JAVIER SORIANO/AFP)

El técnico culé, Xavi Hernández, se mostró feliz y aseguró que la goleada en el Santiago Bernabéu “puede cambiar la dinámica del presente y del futuro”.

Hernández agregó que: “Estamos muy contentos, muy felices con esta victoria. Hemos tenido mucha personalidad, valentía, hemos tenido la pelota, hemos hecho un partido muy controlado, hemos estado muy bien en presión alta, hemos apretado arriba, hemos tenido muchísimas ocasiones, un partido muy completo, mucho mejor que el Madrid, muy superiores”.

Los goles de Pierre-Emerick Aubameyang (minuto 12, 53), de Ronald Araujo (38′) y Ferran Torres (47′) devolvieron al Barça al tercer puesto liguero y frenaron en seco al líder.

El club de la ciudad condal volvió a ganar un clásico después de cinco enfrentamientos sin imponerse a los blancos, que perdieron la ocasión de dar un golpe de autoridad a LaLiga

Xavi evitó comentar si se trató de una exhibición histórica, pero aseguró que “el barcelonismo tiene que disfrutar de este día, porque hubo pocos últimamente, sobre todo en los clásicos. Este es el camino, nos hemos mostrado muy bien, muy superiores al Madrid en su casa y nos hemos mostrado a nosotros mismos que podemos competir con cualquiera jugando de esta manera”, aseguró Xavi.

Eso sí, el blaugrana sabe muy bien que remontar y dejarse el campeonato es casi imposible, con un Madrid que suma 66 puntos, nueve más que el Sevilla (segundo) y 12 más que los catalanes (terceros). Pese a que el Barça debe un duelo al calendario, apenas restan nueve jornadas.

“Es difícil, es difícil. El Madrid tendría que perder tres partidos... pero no lo descartamos, seguiremos en este camino, que hoy hemos demostrado que es el buen camino”, concluyó.

Del lado de los blancos, el estratega Carlo Ancelotti, no se escondió y admitió que había planteado el partido muy mal. De igual forma, rechazó que el equipo haya acusado la baja de Karim Benzema (lesión).

“El planteamiento no ha sido bueno, no ha salido bien. Hemos jugado muy mal, he planteado el partido muy mal, pero tenemos tiempo para recuperar energía y preparar bien el último tramo de temporada para ganar títulos. El Barça ha jugado mejor, ha merecido ganar. No es un problema para mí asumir la responsabilidad porque ha sido así. A veces fallamos, he fallado en este partido”, admitió.

Así mismo, enfatizó en que: “Nos duele mucho esta derrota, pero tenemos nueve puntos de ventaja con el segundo (el Sevilla). Si tenemos que hacer un balance hasta ahora, hubiéramos firmado estar con nueve puntos de ventaja en Liga y estar en cuartos de Champions”, recordó el entrenador italiano.

El técnico merengue prefirió mirar hacia adelante confiando en que el parón de selecciones sirva para reactivar al equipo.

“El hecho de tener el parón es bueno, podemos recuperar a Karim, a Mendy (ambos lesionados), podemos entrenar, tenemos el tiempo para digerir esta derrota”, afirmó.