Una turbina no puede correr “al rescate” de su compañera que quizás se incendió en pleno vuelo. Lo propio del organismo es su capacidad para autorregenerarse, autosanarse. Si un riñón no funciona, el otro redoblará su trabajo a fin de filtrar la sangre. Existe, entre los órganos del cuerpo, una relación de solidaridad (uso el término por analogía, no en su estricto sentido ético). Los órganos sanos duplicarán su esfuerzo para suplir el déficit del órgano enfermo.