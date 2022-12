‘Estoy destruido psicológicamente’, dice Neymar tras eliminación de Brasil

Doha. El astro Neymar dijo este sábado que está “destrozado psicológicamente” por la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar, que consideró el revés que más le ha dolido en toda su carrera. “Estoy destruido psicológicamente. Sin duda esta fue la derrota que más me dolió, que me paralizó durante diez minutos y luego me hizo romper en llanto sin parar. Va a doler por mucho tiempo, lamentablemente”, escribió en su cuenta en Instagram.

