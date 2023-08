Guía TV: ¿Cómo ver a Alajuelense y Herediano en Copa Centroamericana?

La segunda fecha de la Copa Centroamericana se llevará a cabo esta semana, y tres de los cuatro equipos costarricenses estarán en acción.

El martes 8 de agosto, a las 4 p. m., Alajuelense jugará como visitante contra Verdes FC de Belice. Mientras que el miércoles 9 de agosto, a la misma hora, Herediano recibirá en el Estadio Alejandro Morera Soto al Águila de El Salvador.

Para el jueves 10 de agosto está programado el enfrentamiento entre Jocoro de Honduras y el Deportivo Saprissa en Honduras, a las 6 p. m. Cartaginés tendrá descanso en esta segunda jornada.

En cuanto al canal que transmitirá los partidos de los equipos ticos, es importante recordar que la cadena ESPN tiene los derechos exclusivos del torneo de clubes de la región.

En esta ocasión, ESPN 4 es el canal oficial de la Copa Centroamericana, y los otros canales de la misma empresa (ESPN, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN Extra) solo ofrecerán los juegos en diferidos.

Sin embargo, según el departamento de Relaciones Públicas y Enlaces de Comunicación de ESPN, los partidos Verdes FC vs Alajuelense y Herediano vs. Águila solo estarán disponibles en la aplicación Star+, y no se transmitirán por ESPN 4.

Por lo tanto, los aficionados ticos deben adquirir la aplicación Star+ para ver los juegos de rojinegros y florenses, que tiene un costo mensual de $13, aproximadamente ₡7.150. Además de los eventos deportivos de ESPN, la aplicación ofrece películas y series. Si desean contratar los servicios de Disney+ y Star+ por mes, tendría un costo de $15 o ₡8.250.

No obstante, el miércoles 9 de agosto, el partido Verdes FC vs. Alajuelense será retransmitido en diferido a las 7 a. m., mientras que Herediano vs. Águila se transmitirá el jueves 10 de agosto a las 3 a. m. para los noctámbulos.

En el caso del Deportivo Saprissa, su partido ante Jocoro sí se transmitirá en vivo por ESPN 4, el cual ha sustituido a Fox Sports en Latinoamérica.

La disponibilidad de ESPN 4 varía según el paquete contratado con la operadora de cable. Por ejemplo, en Telecable se encuentra en el Canal 45 (análogo) y 225 (digital plus); en Tigo Sports es el 305; en Liberty es el canal 104; en Coopesantos, canal 151 en los paquetes plus y básico; en Telecom es el canal 401; en Coopelesca, canal 39; en Kolbi, canal 501; y en Claro, canal 1209.

Si por diferentes motivos no tiene acceso a la aplicación, las radioemisoras costarricenses, Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM) tienen los derechos de transmisión y podrán llevar las incidencias de los juegos.

Por otro lado, este viernes arranca la Liga Española con dos partidos que marcan el inicio de la eterna rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid. Además, continúa la Copa del Mundo Femenina con los cuartos de final, y los torneos de la Copa de Italia y Alemania darán inicio a su primera ronda.

Martes

2 a. m. Colombia vs. Jamaica (Mundial Femenino), por Xpertv.

5 a. m. Francia vs. Marruecos (Mundial Femenino), por Xpertv.

9 a. m. Máster de Canadá (Tenis, primera ronda), por ESPN.

10 a. m. Liverpool vs. SV Darmstadt 98 (Amistoso), por ESPN 2.

12:50 p. m. Wrexham AFC vs. Wigan (Copa Inglesa), por ESPN 2.

4 p. m. Verdes FC vs. Alajuelense (Copa Centroamericana), por Star+.

5 p. m. Máster de Canadá (Tenis, primera ronda), por ESPN.

5:30 p. m. Internacional vs. River Plate (Copa Libertadores), por ESPN 3.

6 p. m. América vs. Nashville (Leagues Cup), por TUDN.

6 p. m. Cobán Imperial vs. Universitarios (Copa Centroamericana), por ESPN 4.

6:55 p. m. Tigres de Quintana Roo vs. Diablos Rojos (Béisbol Mexicano, juego 1), por ESPN 2.

8 p. m. Real Estelí vs. Olimpia (Copa Centroamericana), por ESPN 4.

Miércoles

7 a. m. Verdes vs. Alajuelense (Copa Centroamericana, diferido), por ESPN.

9 a. m. Máster de Canadá (Tenis, segunda ronda), por ESPN.

10:50 a. m. Red Bull Salzburg vs. Inter (Amistoso), por ESPN 2.

12:50 p. m. Burton Albion vs. Leicester City (Copa Inglesa), por ESPN 3.

4 p. m. Herediano vs. Águila (Copa Centroamericana), por Star+.

5 p. m. Máster de Canadá (Tenis, segunda ronda), por ESPN.

5:30 p. m. Boca Juniors vs. Nacional (Copa Libertadores), por ESPN 3.

6 p. m. Xelajú vs. FAS (Copa Centroamericana), por ESPN 4.

6:55 p. m. Tigres de Quintana Roo vs. Diablos Rojos (Béisbol Mexicano, juego 2), por ESPN 2.

7:30 p. m. Los Ángeles Dodgers vs. Arizona Diamondbacks (Grandes Ligas), por ESPN.

8 p. m. Motagua vs. San Miguelito (Copa Centroamericana), por ESPN 4.

Jueves

3 a. m. Herediano vs. Águila (Copa Centroamericana, diferido), por ESPN.

7 a. m. Campeonato Mundial de Ciclismo, por ESPN 3.

9:30 a. m. Máster de Canadá (Tenis, tercera ronda), por ESPN 3.

10:30 a. m. Houston Astros vs. Baltimore Orioles (Grandes Ligas), por ESPN 2.

12 p. m. FedEx St. Jude Championship (Golf), por ESPN.

5 p. m. Máster de Canadá (Tenis, tercera ronda), por ESPN.

5:45 p. m. Racing Club vs. Atlético Nacional (Copa Libertadores), por ESPN 2.

6 p. m. Jocoro vs. Saprissa (Copa Centroamericana), por ESPN 4.

7 p. m. España vs. Países Bajos (Copa Mundial, cuartos de final), por Xpertv.

8 p. m. Diriangén vs. Comunicaciones (Copa Centroamericana), por ESPN 4.

Viernes

1:30 a. m. Japón vs. Suecia (Copa Mundial, cuartos de final), por Xpertv.

9:50 a. m. TUS Bersenbrück vs. Borussia Mönchengldbach (Copa Alemana), por ESPN 2.

10:30 a. m. Máster de Canadá (Tenis, cuartos de final), por ESPN.

11:30 a. m. Almería vs. Rayo Vallecano (Liga Española), por Sky 504/546.

12:55 p. m. Génova vs. Modena (Copa Italia)

1:30 p. m. Sevilla vs. Valencia (Liga Española), por Sky 504/546.

5 p. m. Máster de Canadá (Tenis, cuartos de final), por ESPN.

5 p. m. Atlanta Braves vs. Nueva York Mets (Grandes Ligas), por ESPN.

6:55 p. m. Tigres de Quintana Roo vs. Diablos Rojos (Béisbol Mexicano, juego 3), por ESPN 2.

7:30 p. m. San Carlos vs. Cartaginés (Apertura 2023), por Tigo Sports.