El drástico cambio de look de Lionel Messi que se volvió viral en las redes: ‘Messi el constructor’

Lionel Messi lució este jueves casco y un atuendo de obrero de construcción. También lo hicieron sus compañeros del Paris Saint-Germain como Kylian Mbappé, Neymar y Keylor Navas. Las fotos con sus llamativos looks, que se viralizaron rápidamente, tienen una explicación. Todos los miembros del equipo fueron a conocer las instalaciones del nuevo complejo del club parisino.

Por una medida de seguridad, todos los jugadores del equipo deben lucir una vestimenta adecuada para una obra en construcción. El presidente y director general del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, presentó a los deportistas y al cuerpo técnico las instalaciones de lo que será el nuevo centro de entrenamiento del club.

¿Quién es el jeque que pagó $2,6 millones para ver a Messi y a Cristiano Ronaldo?

PSG difundió el momento en el que Messi, Marquinhos, capitán del equipo, el resto de los jugadores, y el DT Christophe Galtier llegaron al lugar y recorrieron las instalaciones. El complejo está situado a pocos kilómetros del Camp des Loges, en la localidad de Poissy, a unos 31 kilómetros de París. Se prevé que los trabajos se completen en los próximos meses.

El futuro campus de PSG, que el capitán de la selección argentina pudo apreciar a lo largo de la visita, está orientado al rendimiento y pensado para sesiones de alto nivel o de recuperación a través de muchas disponibilidades de la tecnología.

En las redes no faltaron comentarios para definir el look de “La Pulga”: “El Messi director de obra me dio años de vida”, “Leo Messi: el arquitecto del fútbol” y “Todavía no me decido si es Messi el constructor, Messi el arquitecto o Messi el ingeniero, pero en todas sus facetas es el verdadero ‘que hombre’”, fueron algunas de las reacciones.

Messi recorrió el nuevo campus del PSG. Foto tomada del sitio web del PSG.

Ante los jugadores, Nasser Al-Khelaïfi aseguró que la futura inauguración del espacio representa las “ambiciones” de la institución. “Queríamos que fuera moderno, a la vanguardia de la profesionalidad, centrado en el rendimiento y la excelencia. Con este nuevo centro de entrenamiento, París Saint-Germain fortalece su posición entre los clubes deportivos más grandes del mundo en las próximas décadas”, aseveró.

“A partir de mañana, los mejores jugadores del mundo se preparan en las mejores condiciones posibles para construir nuevas victorias para muchos, muchos años”, agregó.

El centro de entrenamiento será utilizado por el equipo parisino desde enero de 2024. El arquitecto Jean-Michel Wilmotte trabajó en el proyecto y el estadio fue hecho idéntico al Parque de los Príncipes, donde actualmente juega el club. Iniciado en 2020, el proyecto le presentó al Paris Saint-Germain una inversión de casi 300 millones de euros.

‘Todavía no puedo creerlo’, dice Lionel Messi a un mes de ganar el Mundial

Marquinhos calificó como “genial” la iniciativa. “He estado aquí durante diez años. Pensamos que este proyecto iba a llevar tiempo, no sabía si iba a seguir ahí. Verlo así, casi terminado. Es un orgullo ver que el club ha crecido y cobrado una dimensión enorme”, dijo.

Messi junto a Neymar visitando el nuevo campus del PSG. Foto tomada del sitio web del PSG.

El próximo reto del equipo

PSG, ha perdido dos de sus tres últimos partidos contra Lens y Rennes, buscará este domingo ante el Reims enderezar el rumbo en la vigésima jornada de la Ligue 1.

Los parisinos han encontrado alivio en la goleada por 7-0 ante los amateurs del US Pays de Cassel, de sexta división, el lunes en la Copa de Francia.

Tras empezar el año con una derrota en Lens (3-1), ganaron el 11 de enero al Angers (2-0) y volvieron a perder cuatro días más tarde ante el Rennes (1-0).

Kylian Mbappé podría ponerse a tiro de obtener el título de goleador histórico del equipo cuando reciban a Reims el sábado.

Los 196 tantos del delantero con la casaca de PSG le tienen a cuatro de Edinson Cavani, por ahora el goleador histórico del club. El uruguayo sigue siendo un ídolo para la hinchada parisina, que aún no le perdona a los directivos dejarle partir en 2020.

A Mbappé le ha costado más tiempo ganarse el cariño de la afición del PSG, especialmente cuando el vínculo se tensó en medio de la saga por su posible fichaje con el Real Madrid.

La presentación del nuevo campus de PSG. Foto tomada del sitio web del PSG.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.