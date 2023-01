‘Todavía no puedo creerlo’, dice Lionel Messi a un mes de ganar el Mundial

A un mes exacto de la consagración de Argentina como campeón mundial, Lionel Messi eligió su cuenta de Instagram para recordar el día más importante de su gloriosa carrera futbolística. Y lo hizo con un posteo en el que mezcló el recuerdo por el logro, los momentos familiares que vivió en Doha y también el día a día que el plantel transitó en la concentración.

Entre otras cosas, cuenta que extraña los mates, las charlas, “las boludeces” que hacían junto a sus compañeros en el predio de la Universidad de Qatar, donde la selección pasó por todas las emociones, desde la derrota inicial ante Arabia Saudita hasta el éxtasis de la victoria final, el 18 de diciembre del 2022.

Y destaca, por supuesto, la felicidad que lo atraviesa por haber llegado a esa meta que tanto persiguió. Acompañó el texto con un video en el que se repasan jugadas y los festejos en Doha y el Obelisco, matizado con la voz de Soledad Pastorutti y su canción Brindis.

Magnate saudita pagó $2,6 millones por una entrada para ver a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo

Se da una curiosidad: justamente hoy, a un mes exacto de la final ante Francia, Messi volvió a Doha, pero no para celebrar otra vez; está ahí como parte del plantel del Paris Saint–Germain (PSG) —cuyos dueños son qataríes—, que pasará la jornada en Doha y mañana jugará un partido amistoso en Arabia Saudita ante un combinado local en el que se destacará la presencia de Cristiano Ronaldo, su histórico rival en los duelos entre Barcelona y Real Madrid. Desde Qatar, entonces, Messi publicó su posteo dedicado al título logrado tras la que se considera la mejor final de la historia de los Mundiales.

Desde que levantó la Copa en el estadio Lusail, Messi hizo constantes referencias a ese momento en sus redes sociales. Hace unos días, incluso, publicó una serie de fotos inéditas de aquel momento, cuando ya había regresado a París para sumarse a su club. Son del viaje de regreso a la Argentina, en las que se lo ve posando con distintos compañeros y también con “Marito”, el utilero de la selección que se hizo conocido por una publicidad que protagonizó antes del torneo.

Messi escribió una línea que hizo emocionar a todos: “¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe?”, junto a las tres estrellas que representan los Mundiales que ganó la selección argentina: 1978, 1986 y 2022. Esta frase corresponde a la canción “Arrancármelo”, de Wos, que sonó sin parar durante las últimas semanas.

Ahora insistió con la veta musical, y eligió a Soledad. En el tema Brindis, ella canta: “Tantos desiertos que crucé / tantos atajos esquivé / tantas batallas que pintaron mis heridas / tantos incendios provoqué / tantos fracasos me probé / que no me explico cómo canto todavía...”. La letra es, un poco, también la historia de lo porfiado que fue Messi para seguir insistiendo en la selección, pese a las derrotas que se iban acumulando.

Tres finales perdidas en tres años lo hicieron dudar, pero siguió adelante. Y la quinta fue la vencida. Necesitó jugar esa cantidad de Mundiales para que, a sus 35 años, al fin consiguiera lo que más quería: ser campeón mundial con la camiseta de Argentina. La que empezó a vestir cuando el 29 de junio del 2004, en un amistoso entre la selección Sub 20 y un combinado Sub 23 de Paraguay. Un partido armado de apuro para que Messi jugara para Argentina, y que España dejara de insistir con llevárselo.

La canción de Soledad, que también podría ser la de Messi, termina: “Porque los días se nos van / quiero cantar hasta el final / por otra noche como esta doy mi vida”. Y esa noche, en esa tierra que ya forma parte de la historia grande del fútbol argentino, Messi llegó adonde quería. Si alguna vez dijo que “cambiaría todos los Balones de Oro” que tenía por un título con la selección, esa frase perdió actualidad. Suma 7 Balones de Oro, probablemente este año agregue el octavo... y ahora ostenta dos trofeos con la selección mayor: la Copa América 2021 y el Mundial 2022. ¿Por qué no pensar que a esa historia le queda algún capítulo más?

Premios que vienen Copiado!

Messi figura entre los nominados por la FIFA para llevarse el premio The Best al Mejor Jugador del Mundo por el 2022. Su gran año en París Saint Germain (PSG) y, lógicamente, su consagración en el Mundial de Qatar en diciembre con la selección argentina siendo elegido como el más destacado del certamen, lo posicionan como el máximo favorito a quedarse con el galardón.

Así, será el protagonista principal de una gala donde se entregarán otros seis premios. El rosarino busca igualar a Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski como el máximo ganador del trofeo que se entrega desde el 2016, con dos.

El capitán de la selección argentina fue parte de todas las nominaciones y una sola vez se quedó afuera del podio: en el 2018, luego de un mal año principalmente con la selección argentina (eliminación en octavos de final del Mundial Rusia 2018). En las primeras dos entregas, el actual jugador de PSG quedó segundo, solo por detrás del portugués Cristiano Ronaldo.

En el 2019 ganó el premio por primera vez por delante del neerlandés Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo. Luego. En 2020 salió tercero y en 2021 fue segundo (en ambas oportunidades, el premio se lo llevó el polaco Robert Lewandowski).

En esta edición, Messi comparte la nómina con su compatriota Julián Álvarez (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Kevin De Bruyne (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Kakimi (PSG), Neymar (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona), Sadio Mané (Bayern Münich) y Mohamed Salah (Liverpool).

La selección de candidatos se dio a partir del rendimiento de cada futbolista en las diferentes ligas del mundo en el período transcurrido del 8 de agosto del 2021 al 18 de diciembre del 2022 para las categorías de mejor jugador, entrenador y arquero.

Lionel Messi figura entre los nominados por la FIFA para llevarse el premio The Best al Mejor Jugador del Mundo por el 2022. (PAUL ELLIS/AFP)

