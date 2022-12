La mejor final que he visto en la historia de las Copas del Mundo

Juegazo, partido digno de una final de un Mundial, póngale los calificativos que guste, pero sin duda estaremos de acuerdo en que Argentina y Francia nos ofrecieron una de las mejores finales en la historia de las Copa del Mundo.

Para mí ese duelo ida y vuelta entre Argentina y Francia, cargado de emociones, goles, penales, alegrías de un lado, tristezas del otro y ver el talento de dos de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, Lionel Messi y Kylian Mbappé, es la mejor final que he visto hasta el momento.

Tal vez me equivoco, pero creo que no hay nadie, independientemente del resultado, que diga que no le gustó el compromiso. Por eso les comparto las que considero las mejores finales en los mundiales, son las que yo he visto. Sé que muchos me dirán que la mejor fue la de México 1970, pero en ese momento solo tenía dos años de nacido y recuerdo del Mundial Argentina 1978 hasta la fecha.

La mejor sin duda la de Qatar 2022 con la consagración de Lionel Messi con el título que le faltaba en su carrera.

Mundial 1986, Argentina vs Alemania.

Argentina se proclamó campeón de la mano de Diego Maradona, quien en esa Copa del Mundo maravilló con su talento y genialidad en la cancha.

Argentina ganaba 2 por 0, pero Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Voeller marcaron un par de golazos, y ambas selecciones estaban empatadas a seis minutos del final. Pero ese fue el momento elegido por Maradona para lucir toda su genialidad y mandar un pase de precisión milimétrica a Jorge Burruchaga, quien no falló frente a la portería para darle su segundo título a la Albiceleste y la gloria eterna a Diego.

Mundial 1998, Francia vs Brasil.

Una de las mejores versiones de Brasil, con figuras como Ronaldo ‘El fenómeno’, Rivaldo, Cafú, Bebeto, Roberto Carlos, entre otros, llegaba como favorita y vigente campeona del mundo a la final del 98 contra la Francia de Zinedine Zidane.

La selección francesa no solo derrotó a los tetracampeones del mundo, sino que los pasaron por encima goleándolos 3 por 0 con dos goles de ‘Zizou’ y uno de Emmanuel Petit.

Esta era la primera vez que Francia disputaba una final del mundo, la cual logró ganar con autoridad y ante toda su gente. Sin duda, uno de los finales más impactantes en historia de los mundiales.

Mundial 1982, Italia vs Alemania.

Un gran mundial donde la de Italia de Enzo Bearzot y Paolo Rossi se llevó todos las palmas, nunca fue favorita y se dejó el cetro.

La Italia de Rossi ganó la final a la Alemania de Rummenigge, tras eliminar en el estadio de Sarriá a Argentina y en un partido histórico al Brasil de Zico y Falcao, en una segunda fase previa a la semifinal ante la Polonia de Boniek, después de una primera fase sin conocer la victoria.

Los ‘azzurri’ alzaron su tercera copa tras los cetros de 1934 y 1938.

Mundial 1978, Argentina vs Países Bajos.

Los argentinos marcaron primero, gracias al genio goleador de Mario Alberto “el Matador” Kempes; sin embargo, Dick Naninga silenció a los fanáticos con una anotación que envió el juego a tiempo extra. En el alargue, una vez más Kempes fue el héroe, al lograr el gol de la victoria.