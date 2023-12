Donovan Ramírez superó su sanción por un adverso positivo para ser el líder de la Vuelta

Donovan Ramírez, del equipo 7C Economy Lacoinex, celebró su victoria en Liberia. Además de ser el nuevo líder general de la Vuelta a Costa Rica, es también el líder de la categoría Sub 23. Marco Sánchez/Fecoci

El ciclista Donovan Ramírez, del equipo 7C Economy, pasó de la tristeza y decepción tras ser despojado de su medalla de plata en los Panamericanos de ciclismo Sub 23, realizados en abril pasado en Panamá, a convertirse en el nuevo líder de la Vuelta Ciclística a Costa Rica Telecable 2023.

Originario del cantón de San Carlos, Donovan dio positivo en un análisis adverso durante el evento continental, en tierras canaleras. La Unión Ciclística Internacional (UCI) le retiró su medalla y le aplicó la mínima sanción, de un mes, considerando la situación como fortuita.

A pesar de la decepción, Donovan se esforzó al máximo con la motivación de su entrenador Yurandir Leandro y en la segunda etapa de la Vuelta Ciclística, entre Cañas - Santa Cruz - Liberia, logró alcanzar la primera posición y liderar la competencia, superando al primer líder de la carrera, Pablo Mudarra (Arroz Ezio-Dr. Orozco--BCT).

“Estoy demasiado contento, no lo puedo creer. No ha sido un año fácil, pero demostramos que venimos con todo y seguimos adelante pese a todo”, comentó Ramírez tras ganar la etapa, quien además es el líder Sub 23 y de regularidad.

Donovan fue el gran vencedor en una jornada llena de alternativas, donde las fugas y los intentos por marcharse del pelotón fueron la constante, en una travesía caliente y desgastante de 160 kilómetros.

A falta de 10 km para el final de la jornada, Ramírez atacó y logró sacar la suficiente diferencia a sus perseguidores para dejarse el primer lugar con un tiempo de 3 horas 53 minutos y 59 segundos (3:53.59), seguido por Luis Murillo (Team CMS Prefabricados San Carlos), a 54 segundos, y José Canastuj de Guatemala, también a 54 segundos.

En la clasificación general Ramírez es primero con un acumulado de 7.31.47, mientras Pablo Mudarra (Arroz Ezio - Dr Orozco BCT) cedió 38 segundos. Sergio Arias (Colono Bikestation Kölbi) ahora es tercero a 40 segundos.

“No me lo esperaba, pero sabía que venía muy fuerte, tras los Panamericanos, los Centroamericanos y la Vuelta a San Carlos sabía que podía dar más. Por eso entrenamos fuerte, nos levantamos de todo lo que había pasado porque había que seguir adelante”, manifestó.

Antes de subirse a su bicicleta fue un amante del motocross, pero el costo de la disciplina lo hizo dejar los saltos y dedicarse de lleno al patinaje, que es una de las disciplinas más fuertes del cantón de San Carlos en los Juegos Nacionales.

Representando a los norteños ganó múltiples medallas en las justas deportivas y a nivel internacional se coronó campeón Centroamericano. Además, participó en dos campeonatos mundiales, antes de decidirse por abandonar la disciplina por falta de apoyo y dedicarse al ciclismo.

Mientras tanto, en la modalidad de metas volantes también hay nuevo líder: Marcos Sánchez de la escuadra Distribuidora Cruz - Tecnoforest Atómica, quien suma 10 puntos, empatado con su compañero John Jiménez. Sánchez es primero, por haber ganado las dos últimas metas volantes. Por su parte, con nueve puntos, Jason Huertas (Colono Bikestation Kölbi) es tercero de la clasificación.

Este lunes 18 de diciembre se correrá la esperada contrarreloj por equipos, a partir de las 9 a. m. que irá del sector de Bagaces a Curubandé de Liberia, para cumplir 41.2 kilómetros.

Al igual que en la contrarreloj individual, por reglamento sale de primero el último equipo en la clasificación general, que es el Team CMS Prefabricados San Carlos. El último en salir será el 7C Economy Laiconex, que lidera la categoría. La fracción será determinante para ordenar la carrera antes de que se haga presente las primeras etapas de montaña.