Reaccionar frente a la violencia o responder

¿Qué significa una declaratoria de emergencia? Como mínimo, reconocer que el problema es real y no hay escape. Hace tiempo pasamos ese punto, pero necesitamos esto, que se nos confirme que la situación en seguridad está fuera de control, que no sabemos qué hacer ante el choque que nos producen la violencia y los gritos de ayuda a los que nadie contesta; que la violencia es un monstruo con muchas cara. Está la cara de quien agrede, ataca, dispara, destruye. La de quien recibe la destrucción en el cuerpo. Las caras de las personas alrededor que no saben si luchar, huir o fingir que no miran.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌