Como parte de la fijación del precio, en el 2013, el MEIC estableció no solo topes máximos por calidad, sino también precios mínimos que el comerciante puede cobrar a los consumidores, situación que no solo atenta contra la competencia en el mercado, sino que también afecta a los más pobres, los cuales no pueden acceder a precios más bajos que los definidos por el gobierno.