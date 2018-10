Nuestra intención es que la encuesta sea un reflejo de nuestra sociedad, pero a algunas personas no les gusta la imagen que muestra. Si alguien pensaba que los bloqueos tenían apoyo popular o que la huelga no tenía apoyo, por supuesto que los resultados no le van a gustar, pero eso no es culpa del espejo que se utiliza para mirarse, sino de la apertura que tengan las personas para aceptar información que va en contra de sus convicciones. Este fenómeno llamado sesgo de desconfirmación ha sido ampliamente estudiado desde la psicología política y ocurre más en contextos de molestia.