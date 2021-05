k Ilusión del crecimiento económico: tanto el Banco Central como el editorialista se muestran complacidos con las tasas de crecimiento económico. Sin duda hay sectores muy ganadores, la mayoría concentrados en el régimen preferencial de zonas francas, en particular la industria de dispositivos médicos de precisión y los centros de servicio compartido y de llamadas. Qué bueno que esto continué así, pero la realidad es que son solo cerca de 80.000 privilegiados costarricenses, bilingües, digitales y globales que tienen la fortuna de trabajar en esos nichos. De igual forma, conforme sigue avanzando la bancarización y la penetración de seguros en el país, ambos fundamentales para reducir los costos de transacción y mitigar los riesgos de los actos de Dios, lo cierto es que solo 40.000 costarricenses disfrutan de este crecimiento. De los 2 millones de ocupados en el país, entonces, si se excluyen estos 120.000 de los sectores ganadores y 300.000 del sector público, quedan cerca de 1.600.000 ticos que se desenvuelven en sectores que crecen a lo sumo un 4% o menos. De particular preocupación son los campos que generan empleo de mano de obra no calificada, como la agricultura o construcción. En el primer caso, recuperándose apenas del fenómeno de El Niño del año pasado, pero que, si se compara con los niveles del 2014, aún las tasas de crecimiento son negativas, cercanas al 3%. En construcción, las últimas cifras que se muestran del IMAE son preocupantes y oscilantes, tanto en obra pública como en aquellas dirigidas al sector privado, con caídas significativas este año. ¿Y las alianzas público-privadas que han usado países competidores nuestros con tanto éxito para la aceleración de ejecución de obra pública?