Si bien mantener un nivel adecuado de RIN es recomendable, no conviene permitir su decaimiento para luego reponerlo con nuevo endeudamiento. Esa es una clara señal de que no se está permitiendo al tipo de cambio ser el instrumento de equilibrio entre oferta y demanda de divisas. Tampoco conviene que las intervenciones del Central en el mercado cambiario se hagan sin reglas, o al menos con reglas no comunicadas a los actores, porque eso equivale a lo que en la literatura especializada se denomina “flotación sucia”.