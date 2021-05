k Realismo. El comunicado del G20 es realista en unos aspectos e idealista en otros. Parte de una realidad económica y social adversa, reseñada no solo en el comunicado, sino en otros documentos complementarios elaborados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según uno de ellos, presentado por Christine Lagarde, directora-gerenta del FMI, para que la globalización funcione para todos (Make Globalization Work for All), es necesario abordar los problemas surgidos en los últimos años con la globalización, integración de mercados de bienes y servicios y el vertiginoso desarrollo tecnológico. No en todos los casos el crecimiento real ha sido inclusivo ni la generación de nuevos empleos ha estado siempre a la disposición de todos los segmentos de la fuerza laboral.