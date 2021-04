En el debate nacional sobre la carga tributaria, periódicamente avivado por alguna propuesta de ajuste, siempre surge la pregunta sobre el carácter de las cargas sociales, si se trata de impuestos o de contribuciones parafiscales, cuya existencia no debe tomarse en cuenta en el cálculo de la carga tributaria. No importa por donde se les mire, encarecen la producción y, sumadas a las demás obligaciones, afectan la competitividad. Asimismo, como no se trata propiamente de un tributo, su incremento no es materia reservada a la ley y lo decide una simple junta directiva, no obstante su potencial impacto en la economía del país.