Editorial: Referendo sobre pensiones

El común denominador de los asuntos no sujetos a referendo según el artículo 105 de la Constitución Política es obvio para todo lector medianamente atento. “El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa”. Son materias técnicas cuya solución no puede salir de las urnas.

