Editorial: Protección a víctimas de violación

La Sala Constitucional no encontró razones para impedir el uso de la píldora del día después en nuestro país. Los magistrados no se pronunciaron sobre el aborto, porque no fue necesario. La píldora, concluyeron con la ciencia y el resultado de la misma discusión en otros países, no es abortiva.

