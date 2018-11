Lo dicho exige que el órgano encargado de la promoción de la competencia, en nuestro caso la Coprocom, cuente con un recurso humano de alto conocimiento técnico, no solo versado en la teoría, sino, también, experimentado en la práctica, pues las consecuencias de sus decisiones pueden ser sensibles. Sus jornadas deben ser de tiempo completo, no parcial como en la actualidad, y eso muy probablemente obligará a reforzar el apoyo económico a la Coprocom. El refuerzo no tiene que venir de un aumento del gasto total del Ministerio de Economía Industria y Comercio, del que depende la Coprocom, pues puede recurrirse a una reasignación de recursos internos del Gobierno, dada la débil situación fiscal del país.