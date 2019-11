Unas puntuales y urgentes declaraciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y un exhaustivo documento de la Organización de Estados Americanos (OEA) han ratificado lo que la realidad exhibe con ofensiva crudeza: el régimen de Daniel Ortega, ilegítimo, arbitrario y dictatorial, no ha cesado en sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos; más bien, en días recientes las ha recrudecido con particular perversidad. Esta situación es inaceptable, y amerita no solo enérgicas denuncias, sino presiones más contundentes de la comunidad internacional para respaldar a los sectores democráticos de Nicaragua y generar un cambio rápido y, ojalá, pacífico.