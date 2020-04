La covid-19, ya lo sabemos, es asunto de vida o muerte. Creíamos haberlo visto todo cuando circuló el titular “Costa Rica con más contagios que China”, pero este nuevo incidente no permite callar. Prendas, cuyo partido se ha visto en aprietos en más de una oportunidad por difundir informaciones falsas, debe explicar por qué no investigó antes de poner en duda a quienes tienen en la credibilidad un instrumento indispensable para desempeñar sus delicadas tareas. Con la salud no se juega.