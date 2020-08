Conclusión: la fuerza inercial de los salarios ha sido apenas moderada, pero no detenida. Se necesita hacer mucho más para cortarla, en beneficio de todos. No se trata solo de una cuestión fiscal, que de por sí es imperativa, sino también de establecer sistemas de contratación y remuneración más justos, con salarios competitivos a partir de la formación, cualidades y desempeño de los servidores, no solamente de la antigüedad, como, en la práctica, sucede ahora en la mayor parte del Estado.