Según el estudio fechado en el 2017, los 37 Ebáis del este de San José costarían ¢4.227 millones adicionales en el primer año y la suma aumentaría en los siguientes. La Caja no tiene fondos para desperdiciar y las razones del cambio no han sido explicadas a satisfacción. Más allá de vagas alusiones a quejas no cuantificadas, la Caja no ha dado una justificación convincente para el aumento en los costos calculado por sus propios auditores.