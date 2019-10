La ministra asumió la conducción de las finanzas públicas en el borde del abismo. Consiguió alejarnos de él, pero no tendrá el reconocimiento merecido. Todo pequeño avance se valora más que una catástrofe no sucedida. No hay duda de lo que estuvo a punto de ocurrir ni del liderazgo de Aguilar en la difícil lucha por evitarlo.