La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) invirtió $1,1 millones en 2,8 millones de mascarillas protectoras para el personal encargado de atender pacientes de covid-19, pero el primer lote, de 700.000, no cumple los requisitos especificados en la contratación. Las mascarillas no son para uso médico y llevan, de fábrica, una advertencia al respecto. No obstante, fueron distribuidas entre los hospitales y el personal utilizó un número no especificado de ellas.