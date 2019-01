El objetivo de política pública debe ser estabilizar el endeudamiento del gobierno central (la relación deuda/PIB) en no más del 65 %. Por eso las medidas deben producir resultados con prontitud y, por supuesto, deben ser sostenibles en el tiempo, no flor de un día. Si se procede de esta forma, los organismos financieros multilaterales podrán dar su apoyo al país y las firmas calificadoras de riesgo mejorarán la calificación. Así, el costo del endeudamiento tenderá a bajar, no solo para los entes públicos, sino también para el sector privado.