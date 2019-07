Mientras el alto desempleo no se reduzca, las medidas de ajuste fiscal no se afiancen y logren reducir el déficit del sector público y las calificadoras internacionales de riesgo (como Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s) no modifiquen la calificación y perspectivas de la economía costarricense, muchos consumidores continuarán posponiendo compras de bienes duraderos, reparaciones menores y hasta la simple decisión de pintar sus casas.