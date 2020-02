Algunos diputados consideran que las propuestas son insuficientes y desean más. Su actitud de vigilancia y exigencia es sana, y parece revelar un compromiso serio. Esperamos que la mantengan, pero que no la utilicen como excusa para descarrilar un plan que, además de sólido, es urgente y valiente. Si, como parte de su compromiso manifiesto, una vez aprobado se le da seguimiento con otras iniciativas de reforma, sobre todo encaminadas a la consolidación y progreso en la eficiencia de las instituciones, mejor aún. Pero lo primordial es no retrasar las acciones ya planteadas por el ministro y, más bien, utilizarlas como acicate para continuar avanzando. No se trata solo de “dar un golpe de confianza”, como dijo Chaves; más relevante aún es abordar estas iniciativas como vía para crear condiciones más propicias para el crecimiento y el bienestar. Su impacto no será mágico, pero sí clave para alcanzar estos objetivos.