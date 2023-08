La diáspora científica costarricense no cesa y no todo su empuje se explica por los salarios. Costa Rica no compite con los beneficios laborales ofrecidos en otros países, pero tampoco brinda condiciones adecuadas para la actividad científica. Algunas áreas de la ciencia son una utopía para nuestro medio, debido a los costos de las investigaciones más complejas, pero bien se podrían atender las limitaciones más inmediatas.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌