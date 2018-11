No es que vaya a ser fácil, pero si el gobierno decide asumir el reto con liderazgo, la oposición —y en particular el PLN— ponen su mirada a largo plazo y la prensa más seria continuara asumiendo ese papel esclarecedor, no es imposible que el esfuerzo de estos meses no se quede solo en la aprobación de un paquete fiscal, sino que también se logren transformaciones sustanciales y se manden señales positivas al sector productivo, a fin de que este se atreva a invertir, producir y generar más empleo.