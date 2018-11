Por ejemplo, el último comunicado de Moody’s indica que el país probablemente sufrirá una rebaja en su nota de crédito aun si se aprueba el plan fiscal. No solo la consolidación proyectada es insuficiente para estabilizar las finanzas estatales, sino que la calificadora también deja entrever que no existe confianza en la capacidad de la administración Alvarado de ejecutar reformas adicionales. Capacidad o interés. Lo cierto es que han pasado seis meses desde el arranque del gobierno y todavía no vemos señales claras sobre lo que sigue en materia de empleo público y reforma institucional.