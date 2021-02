Dadas estas circunstancias, el trato que recibió el presidente Alvarado fue singular y excepcional, porque nunca antes se ha dispensado a compareciente alguno. La comisión no procedió con la cortesía de otros casos, aunque ciertamente no estaba obligada a hacerlo porque la cortesía no es fuente del derecho parlamentario. Por otro lado, es evidente que la Asamblea no necesitaba emplear los medios que empleó en esta ocasión, porque disponía de otros para facilitar la participación de los diputados y cuidar el distanciamiento social.