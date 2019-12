¿Quién no le escribió, alguna vez, una carta al Niño o quiso escribirla? En mi barrio, antes de alfabetizarnos, nos olíamos que aquello era puro cuento. Recuerdo que un ventoso día de diciembre me pareció extraño que, si para entonces ya el Niño debía de haber hecho sus compras, hubiese tantas tiendas de juguetes abiertas poco antes de Nochebuena. Conté las que había en Alajuela y el número me hizo olvidar la carta y darme por satisfecho con un carrito de madera y un pito plástico que me durarían dos días.