A mediados de los 70, mientras paseábamos por Nairobi, un compañero de excursión, también tico, me pidió que le tomara una fotografía con una mezquita como fondo. Me entregó su cámara —estábamos aún bastante lejos de los teléfonos celulares con dispositivo fotográfico— y cuando me disponía a apretar el obturador ocurrió algo inesperado: los trabajadores que hacían una reparación vial en los alrededores del centro religioso se alejaron apresuradamente, como si yo estuviera empuñando una ametralladora. No entendí lo que entre ellos se dijeron, tampoco percibí que estuvieran enojados y lo único cierto es que no reanudaron sus labores sino cuando los foráneos continuamos nuestro paseo.