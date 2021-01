Ahora bien, lo que sigue es un llamado a la cordura y al rigor científico. Comencemos por sacar el tema del ámbito de la ciencia ficción de quiosco. Por mucho que percibamos incertidumbres en las leyes de la física, debemos poner límites a la imaginación. No podemos acogernos a la excitante idea de que, un día de tantos, una nave extraterrestre se posará en un jardín de nuestro barrio y de ella saldrán unos seres «alucinogénicos» que nos saludarán pacíficamente o, por el contrario, nos dominarán con rayos paralizantes y nos convertirán en esclavos. El camino hacia el primer contacto con seres inteligentes de otros sistemas estelares no depende de la aceptación a pie juntillas de todos los avistamientos de revista barata, productos del Photoshop o de sospechosos aportes de la farmacopea callejera. Cualquier encuentro con vida inteligente extraterrestre tendrá que ser validado por un observatorio, un gabinete científico o un artefacto de exploración espacial, y no por embobadas multitudes reunidas alrededor de antiquísimas ruinas que con costos son útiles para dar fe de que nuestros antepasados eran ingenieros muy inteligentes.