Las urnas suelen ser oportunidad de renovación. Pero ¿renovación de qué? He ahí el dilema. No entendemos nuestras dolencias y hasta los síntomas de nuestros trastornos los confundimos con salud. Queremos cambiar sin cambiar nada y apostamos al instante, no al derrotero. Eso lo saben los mercaderes políticos. Una vez nos vendieron un candidato como cocacola, y así lo compramos, en segunda ronda. Ahora estamos pagando otro porque la alternativa era peor.