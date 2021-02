Pero no es cualquier país. Es la tercera economía de la UE. Si hay un país que pone en riesgo la estabilidad de ese bloque, ese es Italia. Pero ni cae en el averno que pronostican expertos ni llega al cielo que pregonan populistas. Vive en precaria inestabilidad. En la cuna de la ópera, si no es drama, no es italiano.