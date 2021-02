No estamos bien. La vacunación ya se cobró las primeras ofrendas del abuso, al priorizar funcionarios administrativos de la Caja, en teletrabajo. Un cuerpo productivo prácticamente paralizado acentúa el daño social que veníamos arrastrando. Urgen cambios estructurales que no llegan. Lo público es un cuerpo enfermo y descontento. Somos perfecto medio de contagio para pandemias ideológicas con populismos de toda suerte. No estamos listos para escoger con discernimiento. Nos falta serenidad para buen tino y el ruido de las redes ensordece nuestro desconcierto.