Por eso, me pregunto si alguna vez alcanzaremos una masa crítica de sensatez institucional. Es increíble ver incrustadas entidades donde la lucidez ciudadana se estrella contra la irracionalidad. No entiendo cómo instituciones que no tienen razón de ser se enmarcan en esquemas ideológicos. Hay muchas. En algunas es discutible su pertenencia al Estado, como el ICE, bancos y seguros. Ahí es cosa de opinión. Cada cual con sus razones y sinrazones. Pero hay otras, ¡ay, por Dios! Esas más allá de ser lastres económicos, materializan resistencias al pensamiento crítico.