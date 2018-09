Y ahora, una mala noche, un mal viento, un mal heraldo me trae la noticia de la muerte de Gerald. Y a mí, esa deserción no me cabe en el alma. Hay gente que no debería morirse, por decreto de las potencias superiores. Seres de bien, seres de luz, seres de amor. ¡Hay tantas sabandijas, tantas almas de cántaro, tantas criaturas mezquinas y envidiosas! ¿Por qué la Parca no ejecuta un enorme acto de asepsia en el mundo y nos libera de ellas?