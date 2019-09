No obstante, no todo era miel sobre hojuelas para mí. Mis hermanas gozaban de una libertad sentimental que yo desconocía: podían expresar sus emociones, llorar, tener miedo. Yo no. Como los hombres no lloran, mi blindaje sentimental era mucho mayor que el suyo. Mientras ellas jugaban con libertad en el jardín, yo las observaba melancólico desde la ventana de la biblioteca, pues, como niño, no podía participar en sus juegos femeninos