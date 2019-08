Teosofía. Sin embargo, la razón es muy sencilla, aunque la historia oficial no la tome en cuenta por prejuicio secular, y radica en la temprana relación de Gandhi con la teosofía, esa corriente esotérica de finales de siglo XIX en adelante, de gran influencia en tantos lugares (incluida Costa Rica), y con la cual entró en contacto durante sus años en Inglaterra. Si bien provenía de una familia hindú, al igual que otros indios con educación occidental, no se sentía vinculado con su religión. Fue en Londres, por su contacto con los teosófos, cuando comenzó a cambiar su valoración religiosa, asombrado de que los europeos supieran más que él al respecto, tal como lo indica en su autobiografía: “Hacia el final de mi segundo año en Inglaterra entré en contacto con dos teósofos, hermanos y solteros. Me hablaron sobre el [Bhagavad] Gita. Ellos estaban leyendo la traducción de Sir Edwin Arnold, El Canto Celestial, y me invitaron a leer el original con ellos. Me sentí avergonzado, pues yo no había leído el divino poema ni en sánscrito ni en gujarati. […] Comencé a leer el Gita con ellos… el libro me pareció de un valor incalculable”.