Solemos asociar lo nuevo con la alegría y lo repetido con lo aburrido. No hay una razón sólida para esto, pero suele ocurrir. Será porque lo nuevo, aunque resulte malo, ya por el solo hecho de romper la rutina tiene algo de bueno, mientras que lo bueno repetido termina por no parecerlo tanto, y se vuelve aburrido. No oscilamos entre la alegría y el dolor, sino entre el dolor y el hastío, con apenas relámpagos de contento.