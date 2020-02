También, tiene como objetivo interesar a profesores de las principales universidades del mundo, en cuyo currículum figuren reconocidas publicaciones en áreas de interés tecnológico, para integrarlos a la enseñanza e investigación en China. El P1000T anda detrás de la flor y nata o, como cantó Frank Sinatra, de quien se considere top of the list, king of the hill, a number one.